Quentin DAVAL

"Progress cannot be generated when we are satified with existing situation"

"Having no problem is the biggest problem of all"

Taiichi Ohno



Mes domaines privilégiés sont l'amélioration continue et la gestion de projet, avec un attrait particulier pour les domaines de la production industrielle et la logistique.

J’œuvre aujourd'hui dans ces domaines, mais également en support aux nombreux services d'une industrie, afin de mettre en place des systèmes viables visant à l'amélioration de la performance sur le terrain. Mes nombreuses expériences d'organisation d'évènements me permettent d'imaginer, de créer et de gérer des systèmes répondant à un besoin précis.



Je mets en pratique mon savoir faire en m'appuyant toujours sur 3 idées de base :

Être à l'écoute, travailler en équipe, et toujours chercher l'amélioration.



Mes outils sont ma capacité d'analyse rapide d'une situation et ma démarche structurée de résolution de problèmes.

Mes forces naissent de mon engagement profond dans les missions que l'on me confie, de ma prise d'initiatives, et bien entendu de mon regard nouveau sur les systèmes à améliorer.



La question que je pose le plus souvent :

Quel est le problème que l'on cherche à résoudre ?



Mes compétences :

Gestion de projet

Logistique

Production industrielle

Sociologie des organisations

Planification

Sciences humaines et sociales

Gestion des stocks

Conduite de changement

Qualité

Ingénierie

Communication

Industrie

Gestion de la production

Amélioration continue

Visual Basic

SAP

DMAIC

Méthode SMED

5S

Microsoft Project

Kanban

Lean Six Sigma

Coaching individuel

Coaching d'équipe