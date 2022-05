Quentin DEBIESSE

Je suis un ingénieur travaux de 32 ans.

Mes expériences professionnelles au sein d'un groupe du BTP et d'un groupe de la promotion immobilière m'ont permis d'acquérir des compétences dans différents domaines, et de continuer à les développer.

En effet, j'ai appris à faire un suivi technique et financier du projet, assurer la sécurité du personnel, gérer la relation client et mettre en accord les différents acteurs du chantier (sous-traitants, co-traitants, ouvriers...).

Je m'investis au maximum dans les projets que l'on me confie afin d'atteindre les objectifs attendus. Mon métier me passionne et j'accorde une importance particulière au terrain. Je sais apaiser et régler les tensions relationnelles.



Mes compétences :

Microsoft Office

Autocad