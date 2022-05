Quentin DEBOVE

Bonjour à toutes et à tous,



Je suis en recherche active de missions.



Je travail pour la MGEN sur une application mobile interne, en React-Native et pour le back en Node.js avec Express et TypeORM.



De plus, un panneau d'administration en React a été développé.



J'utilise Redux / Redux-saga pour l'application web et mobile.



Sinon côté personnel, j'ai développé une application en Swing (écrit en Groovy) pour la lecture de fichier .fasta et l'écriture dans des fichiers .txt, j'ai développé une application de sauvegarde de playliste Youtube dans une base de données MongoDB et j'ai développé un petit jeu de carte en ligne de type "bataille".



Bonne lecture !



Mes compétences :

CSS 3

JavaScript

HTML 5

Node.js

MongoDB

Android

Java

Angular 2

Vue.js

React-Native

TypeScript

React