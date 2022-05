Quentin DEGROOTE

Il s'agit de mon premier emploi. Mes tâches chez Fluxys (transporteur de gaz naturel à haute pression en Belgique) sont les suivantes :



Tâches journalières : - Réalisation des prévisions journalières de consommation en gaz naturel - Planification des interventions et des flux de gaz sur le réseau à court et moyen terme - Gestion journalière des réserves opérationnelles de Fluxys - Pilotage à distance des installations - Assistance en cas d’incident sur le réseau

Tâches à long terme : - Participation active dans différents projets : Terminal de Zeebrugge, analyse des besoins en réserves opérationnelles, etc. - Développement de nouveaux outils IT



Diplomé Ingénieur Civil Mécanicien (Energie) de l'Université Catholique de Louvain. Je m'intéresse fortement à l'environnement d'où mon projet de fin d'étude réalisé à l'Institut Von Karman de Rhode Saint Genèse : « Détermination expérimentale de l’effet de la concentration urbaine sur la dispersion de polluants ».



Mes compétences :

Ingéniérie

Gaz

Mécanique

Management

Energie

Gestion de projet