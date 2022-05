Quentin DEL BERGIOLO

Actuellement étudiant en 1ère année de BTS Assistant de Manager, au Lycée Maurice Ravel à Paris (20e), je suis à la recherche d’une entreprise pour un stage de 8 semaines.

En effet, ma formation prévoit un stage obligatoire du 11 mai au 4 juillet 2015. Ce stage, qui fait partie intégrante de l’obtention de mon diplôme, a pour objectif non seulement d’enrichir mon expérience professionnelle mais aussi de découvrir le monde du travail et de mettre en pratique les compétences qui font l’objet de ma formation.



Fort de mes 5 ans de section Européenne Anglais et de nombreux voyages dans les pays Anglophones, tel que les États-Unis, le Canada ou le Royaume-Uni, je pourrai mettre à votre service mon aisance en anglais.

Par ailleurs, je suis sérieux, rigoureux et organisé et je saurai, grâce à ces qualités et à mes compétences acquises, faire face au travail demandé dans le cadre de ce stage.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Logiciel SAB