Quentin DELAHOCHE

Quentin, 28 ans, actuellement responsable d'un magasin INTERSPORT dans l'Aisne à Soissons.

Ayant évolué rapidement, je suis au plus haut stade concernant cette entreprise et je suis rempli d'ambitions.

Mon sociétaire est au courant de ma démarche et pourra me libérer rapidement si je trouve un job qui me correspond.

Actif, dynamique, sympa et vraiment polyvalent, je suis ouvert à écouter toutes les propositions qu'on me fera et qui correspondra à ce que j'aime.

Le sport reste mon domaine favoris mais avec le temps, je me rends compte que j'adore être dans les statistiques, les achats pour dynamiser une entreprise et son offre.



Mes compétences :

Merchandising Management Relation clientèle Achat

