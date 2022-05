Quentin DELATTRE

Actuellement en 2ème année de DUT informatique à l'IUT de Dijon je cherche un stage conventionné à compter du 6 avril et pour une durée de 10 à 12 semaines. Au cours de ce DUT j'ai acquis de nombreuses compétences comme créer et gérer une base de données ainsi que plusieurs langages de programmation tel que le java, le C/C++ ou encore le HTML pour en citer certains mais j'y ai surtout appris des notions fondamentales comme l’algorithmique ou la conception objet qui me permette de mieux concevoir mes application avant de passer à la phase de codage et ainsi éviter d’éventuelles erreurs ou bien de m'adapter rapidement à un nouveau langage que je ne connaîtrais pas encore. J'ai bien évidemment pu mettre ces compétences en pratique au cours de plusieurs projets aussi bien dans le cadre de mes études que dans le cadre personnel, j'ai par exemple réaliser avec d'autres étudiants un casse brique en java au cours de ma 1er année.



Mes compétences :

Java

C/C++

HTML

MySQL

Réseau

PHP

CSS