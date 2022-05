Quentin DEMEURÉ

Grâce à mes compétences en finances locales et à mes connaissances de la Fonction publique territoriale, je suis à la recherche d'une nouvelle expérience dans le secteur public local, en cabinet ou en collectivité.



Après des études à l'IEP de Toulouse et une année d'attaché parlementaire au Canada, mon parcours a pour moteur l'analyse du secteur public, d'un point de vue purement financier d'une part, d'autre part avec les enjeux transversaux des politiques publiques locales (audits budgétaires et audits relatifs aux conduites de projets, droit public, évaluation).



Justifiant une expérience de plus de 2 ans en cabinet et en collectivité, je travaille actuellement à Rennes Métropole jusqu'à mai 2017.



Mes compétences :

Pluridisciplinarité

Dématérialisation

Analyse financière

Collectivités territoriales

Comptabilité analytique

Double expérience : public / privé