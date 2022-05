Bonjour, je me présente je m'appelle Quentin DENNLER, j'ai 23, actuellement je suis en reconversion professionnelle en tant que Conseiller Commercial à l'AFPA de Remiremont.

J'ai commencé en tant qu'apprenti Carrossier Réparateur dans un grand garage Peugeot après la 3ème à l'âge de 15 ans. J'ai obtenu un Cap Carrossier Réparateur en 2 ans puis après celui-ci j'ai continuer en apprentissage avec un autre CAP Peintre Automobile en 1 an afin d'être polyvalent dans ce domaine de l'automobile.

Après cet apprentissage j'ai décidé de m'engager dans l'armée de terre afin de pouvoir partir du nid familial. J'ai commencé en tant que fantassin dans l'infanterie, puis j'ai gravi les échelons en montant en grade afin de devenir chef d'équipe.

J'ai commencé ma formation de Conseiller Commercial au début du mois de septembre 2018 afin d’obtenir un Titre Professionnel de niveau BAC.

Actuellement je suis à la recherche d'entreprises pour plusieurs stages conventionnés à effectuer durant ma formation afin de m'enrichir professionnellement et d'y apporter toute mon énergie et mes services pour contribuer aux succès de celles-ci tout en apprenant. Les dates de stages sont les suivantes 3 semaines en Octobre, 3 semaines en Décembre et 4 semaines durant Février/Mars.