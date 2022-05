Mes compétences :

Méthode éléments finis

Dynamique non linéaire

Mécanique des Fluides et CFD

Analyse Numérique

Thermodynamique

Vibrations, Acoustique

Transferts de Chaleur

Mathématiques, Statistiques

Frottement et Lubrification

Résistance/Sciences Matériaux

Dynamique/ Mécanique du Solide

Dimensionnement

Commande de Systèmes