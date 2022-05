Actuellement en formation POEC Développeur Cybersécurité à lEPSI jusquà fin Juin, je me permets de vous soumettre ma candidature au poste de Développeur back-end en alternance en vue de la rentrée prochaine.

En effet, je souhaite intégrer le Bachelor DEVOPS - Concepteur Développeur dapplications en Septembre prochain.



Etant diplômé dans le secteur du commerce, jai entamé une reconversion dans le domaine du web il y a maintenant 2 ans et demi.

Jai suivi une formation me permettant dacquérir des compétences dans la conception web et de me lancer dans le secteur en tant quauto-entrepreneur.

Cela ma permis de constituer un portfolio, délaborer des projets diverses, de me donner la confiance et l'expérience nécessaire pour continuer le chemin de mon apprentissage aujourdhui à lEPSI.





Merci davance de votre considération et à votre disposition pour échanger,



Quentin Derriennic