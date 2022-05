Quentin DEVANNE

Ayant récemment obtenu mon diplôme de designer graphique à l'école d'arts graphiques Axe Sud, à Marseille, je suis actuellement à la recherche d'un poste de graphiste.

J'exerce en parallèle la profession de graphiste freelance bénéficiant du statut d'auto-entrepreneur.



Ouvert d'esprit et riche de trois années de formation en sociologie, je pose un regard curieux sur notre société, soucieux de m'adapter à ses exigences et ses transformations.



Créatif et sérieux, attentif à l'actualité et à l'évolution des tendances, je sais faire preuve de réactivité et d'efficacité face aux nombreux besoins des clients.



J'imagine et réalise la communication d'entreprises, d'associations, de professions libérales, etc.

Création de logos et d'identités visuelles, réalisation d'affiches et de dépliants, élaboration de plaquettes d'entreprise ou d'ouvrages reliés sont autant de tâches qui m'ont été confiées au cours de ma formation ou lors d'expériences professionnelles.



Je maîtrise les principaux logiciels d'infographie et de mise en page tels que Photoshop, Illustrator ou Indesign, et suis familiarisé avec les environnement PC et Mac.



Mes compétences :

Communication

Communication visuelle

Direction artistique

Graphisme

Identité Visuelle

Publicité