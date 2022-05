Quentin DEVILLERS

Je suis titulaire du BTS BioAnalyses et Contrôles depuis juin 2016.

J'ai fait mes études à lÉcole Technique Supérieure du Laboratoire (ETSL)

Actuellement, je suis à la recherche d'un CDD pour un poste de technicien de laboratoire, de préférence dans le domaine médical.

Je complète aussi ma formation en suivant des cours du soir au CNAM pour le certificat de compétences en bio-informatique.

Au cours de mon BTS, j'ai eu deux expériences professionnelles :

- la première de 8 semaines au sein du laboratoire de biochimie de lÉcole Supérieure de Physique-Chimie Industrielle de la ville de Paris (ESPCI) spécialisé en microfluidique ( fabrication du PDMS et de gel d'électrophorèse, électrophorèse et PCR) .

- la seconde de 6 semaines au sein du Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée sur le site du Collège de France et du service des Explorations Fonctionnelles Multidisciplinaires de lhôpital Tenon. où j'ai appris les techniques en cristallurie (observation et dénombrement des cristaux dans les urines) ; spectroscopie en moyen infrarouge (microscope IRFT Spotlight 400 Perkin Elmer); typage morphologique des calculs (loupe binoculaire).



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Biologie cellulaire

Biochimie

Immunologie

Biologie moléculaire

Microbiologie