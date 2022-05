Quentin DEVOLDÈRE

Actuellement diplômé, j'ai suivi une formation Systèmes Industriels et Logistiques à l'Institut Français de Mécanique Avancée. De plus, j'ai effectué un cursus en double-diplôme avec un Master de Génie Industriel des Mines de Saint-Etienne. Au cours de ces formations, j'ai pu développer les compétences suivantes: Industrialisation, mise en production, méthodes de production, simulation et implantation de moyens de production et d'entrepôts ainsi que du management de projets.



J'ai réalisé un stage de fin d'études chez Daher pour une mission de transfert d'entrepôt, d'agencement et d'animation. J'ai assuré la gestion du transfert et son suivi pour un budget de 100k€.



Suite à ce stage, Daher m'a recontacté pour un CDD en tant qu'ingénieur logistique sur de l'externalisation d'activités. J'ai géré le projet, de la phase de recensement des activités à l'implantation finale en passant par le planning.



J'ai ensuite contacté PSA qui m'a proposé une mission jusqu'à fin 2014 pour piloter les coûts transport amont d'une part, et standardiser leur outil de travail d'autre part. Ce poste m'a permis d'améliorer mes capacités de gestion de groupes de travail et de médiation.



Ma formation professionnelle me permet d'intervenir dans la conception et la gestion de système de production de biens ou de services. Je m'oriente maintenant vers un poste de chef de projet Lean, optimisation méthodes, industrialisation.



Je possède des compétences en matière de gestion des flux et stocks, de simulation et d'organisation de la production, d'amélioration continue, d'analyse des processus de fabrication ou encore en gestion de projet.



Mes compétences :

Logistique

Amélioration continue

CFAO CATIA

Planification

Simulation