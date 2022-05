Quentin DEVOS

Je viens de finir mes études et je suis à la recherche d'un premier emploi. Ayant de l'expérience en entreprise grâce à mon parcours professionnel je suis apte à travailler en tant qu'employé libre-service, commercial, préparateur de commandes etc. Et je suis prêt à découvrir tout autre métier qui serait susceptible de me plaire. Je suis ouvert à toutes propositions qui pourront me faire développer mon expérience.



Mes compétences :

Distribution Alimentaire

Mise en rayon

Gestion des stocks

Inventaire

Grande distribution

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Relations commerciales

Négociation commerciale

Vente

Prospection commerciale