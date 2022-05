Quentin DHEILLY

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Commercial chez SALEWA France (janvier 2013 - aujourd'hui)

Responsable des secteurs Sud Ouest; Centre avec de nombreuse taches tels que:

- Développement la marque sur ses acteurs avec les clients existant.

- Chargé de Prospection auprès de chaine, ou indépendant sur ces secteurs.

- Organiser mes tournée commercial, et monter des objectifs.

- Préparation de collection (textile; équipement; chaussures).

- Habillage du Showroom.

- Présence sur Meeting international de lancement de saison.

- Présentation et création d'offre commercial.

- Présence sur des événement magasin.

- Formation des unités de vente lors des mi saison.

- Présence sur Salon; présentation; merchandising.



Marketing opérationnel chez Helly Hansen

(Septembre 2011 à Juin 2012)

En charge dans le département Marketing de nombreuse taches tels que:

- Développement d’outils d’aide à la vente Argumentaire produit (Décathlon, AVC, autre détaillants)

- Création de base de données produits pour le E commerce (Amazon, 3 suisse, la redoute, picksea …)

- Gestion des coopérations marketing et développement des supports

Catalogue client (AVC, Sea2, Orange marine …)

- Page web (Spartoo, Sea2, Chaussmart…)

- Planification, exécution des formations et des animations en magasin (prise de rendez vous, …)

- Préparation de salon professionnel (Ispo, Sport achat) et des événements clients

Organisation logistique

Défilés

Organisation du stand

Merchandising du stand et d’un magasin

- Etude de marché sur le LIFA

Réalisation d’un questionnaire client / magasin

Traitement des donnés



Stagiaire en logistique chez Saint-Gobain Glass

(Février 2011 1 mois)

-Responsable de dossier logistique avec des ADV pour des expéditions vers l’Asie ou l'Amériques du sud.

-Suivi de certain client d’Amérique du sud.

Suivi des expéditions produits entre les différents Saint Gobain Europe.



Marketing chez Q'straint

(mai 2010 – juin 2010 (2 mois) Whitstable)

-Création de base de données de prospection sur l'Angleterre, le Pays de Galle, et l'Irlande et le Danemark. Campagne de mailing sur le Danemark.

-Préparation de salon sur Paris et Londres

- Evaluations de la campagne de mailing.

Préparation de document informatif pour les prospects



SCOLARITE



Groupe esc chambery savoie

Licence professionnelle, Sports Studies

2011 – 2012

Lycée e.gand

BTS commerce international, Marketing/Marketing Management, General

2009 – 2011

Résultat obtenu : Diplomé du BTS

Activités et associations : Président de l'Association du Commerce International d'Amiens (ACIA)



Mes compétences :

Management de projet

Management d'équipes

Logistique internationale

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Marketing sportif

Webmaster