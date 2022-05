Quentin DIETRICH

Après une formation initiale orientée sur les métiers du commerce, je me lance à la conquête du monde du travail.



Une expérience opérationnelle acquise au cours de stages en entreprises m’a permis de mettre en avant mes aptitudes naturelles au contact du client et ma polyvalence :



En magasin dans le secteur du prêt à porter:



- Revoir un facing boutique d’articles

sportswear.

- Prospecter des clients par téléphone.

- Participer activement à la préparation des

soldes et tenir un stand de vente à

l’extérieur.



(Objectif de 40 articles atteint sur les 2 jours.)





En entreprise dans le secteur du Béton :



- Gérer les appels clients entrants.

- Remettre à jour 400 contrats de transports

dans un délai imparti de 4 semaines.



(Objectif de 400 contrats atteint dans les délais.)





En entreprise dans le secteur de l’automobile :



- Participer à des actes de vente de véhicules.

- Déployer des actions de marketing direct

destinées à reprendre des clients volatiles.

(6 véhicules vendus sur 95 mailings envoyés.)



En entreprise dans le secteur de l’intérim au Luxembour :



- Découvrir et Définir le besoin client,

analyser les profils correspondants

disponibles, et les proposer au client.



(Validation de la mention Européenne de mon BAC.)



Mes compétences :

Appliqué

Commerçant

Commercial

Courageux