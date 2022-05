Quentin DOOLAEGHE

J'ai commencé ma carrière chez Leroy Merlin Osny en tant que conseiller de vente matériaux en juin 2004, après une approche du métier intéressante j'ai eu l'opportunité en 2007 de rejoindre le rayon peinture où je me suis sans cesse perfectionné pour devenir un référant en vente aussi bien dans mon rayon que dans le magasin, en 2015 j'ai intégré un nouveau Leroy Merlin à Quimper où j'ai eu la chance d'appliquer mon savoir faire pour participer à son ouverture. Mes forces sont l'accueil, la dérive de vente et la fidélisation, j'aime les challenges et adore contribuer a tous les objectifs que l'on me fixe. Atteindre le CA m'anime quotidiennement. Gagner des challenges est pour moi très grisant...



Mes compétences :

Entreprenant

Persuasif

Altruiste

Coopératif