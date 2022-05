Quentin DUBOURG

Bonjour ,



Ayant passé dix ans dans l armée j'ai décidé de me reconvertir dans le domaine de la construction bois.

D'un niveau de CAP charpente et titulaire d un TP constructeur en ossature bois et divers connaissance dans d autre corp d états j envisage de me mettre à mon compte .

Pour cela j'accepte tout aide et quelque soit votre domaine.

Je recherche également un technicien d etude ossature bois et charpente pouvant me donner les bases du logiciel SEMA.

Merci et au plaisir de votre aide .



Mes compétences :

Determiné

Sérieux

Droit

Discipliné