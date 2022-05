Quentin DUBRULLE

Unéole, l’énergie est dans le Vent





La société Unéole est une jeune entreprise basée à Douai (Nord Pas de Calais, France).





Unéole a pour objectif de concevoir, fabriquer et de commercialiser une gamme de d'éolienne à taille humaine et éco-conçue en fibre de lin. Ces éoliennes optimisées pour les zones urbaines seront régulées par un système de stockage complètement innovant.



En parallèle, Unéole a développé MesWatts, une solution personnalisée de gestion de la production et de la consommation d'énergie de l'habitat.



Cet outil de gestion de la consommation, MesWatts est proposé avec un abonnement, réduisant très significativement son coût et augmentant son potentiel de diffusion (avec ou sans éoliennes). MesWatts a clairement un objectif pédagogique. Il s’appuie sur une communauté interne et des informations pratiques pour accompagner ses utilisateurs dans la réduction de leurs consommations.

Ainsi, l’offre proposé par Unéole est à tiroir : chaque produit (éoliennes, système de stockage, application de gestion de la consommation) est conçue pour être autonome et commercialisable indépendamment.





Ensemble, ils représentent une solution globale qui permet d’intégrer entièrement la chaine de la production à la consommation d’une habitation ou d’une entreprise.





N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations



