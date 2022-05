Quentin DUCHATEL

Mon parcours professionnel m’a donné l’opportunité d’intégrer la fonction publique territoriale après une première expérience en agence d’urbanisme. Au sein de la collectivité territoriale qui m’a recruté, j’ai pu tout d’abord appréhender les marchés publics en étant chargé du suivi de l’exécution d’un marché de travaux. Ayant fait mes preuves, la direction générale m’a ensuite confié la gestion de la quasi intégralité des marchés qu’elle engage. Aussi, j’ai suivi diverses formations organisées par le CNFPT qui m’ont permis d’intégrer les bases et les principes de fonctionnement. J’ai alors été chargé de la rédaction des marchés de services et principalement de ceux de prestations intellectuelles. Mon travail consiste alors à la rédaction des pièces de consultation, à la publication des annonces, à l’analyse des offres, à la convocation de la CAO et la rédaction du PV. Ensuite je suis chargé de l’exécution administrative et financière du marché jusqu’à la réception de la prestation. J’ai suis également associé à la vérification du cahier des charges pour la consultation des marchés de travaux, à l’analyse des offres puis au suivi de leur exécution.

D'autre part j'exerce l'animation autour de la lutte contre l'érosion des sols et le ruissellements dans le but de réduire l'impact des inondations. Ma mission consiste à identifier les zones à enjeux et à caractériser l'aléa. Par la suite j'identifie les ouvrages éventuels à mettre pour minimiser l'impact du risque. En coordination avec les élus et les propriétaires nous tentons de trouver une solution convenant à chacun. Par la suite, je coordonne l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre dans le but de dimensionner les ouvrages projetés et de réaliser le DCE. Un suivi permanent des ouvrages est également réalisé par mes soins pour définir les modalités et la récurrence de l'entretien. J'assure aussi la rédaction des procédures réglementaires DIG/DUP/DLE ainsi que les demandes de financements.

Enfin, je suis le référent technique dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme de la collectivité. Depuis juillet 2015 j'assure l'instruction des procédures ADS et j'encadre ainsi une équipe de 2 personnes



Mes compétences :

Marchés publics

Urbanisme

Finances publiques

Hydrologie

Environnement

Conduite de projet

Suivi des marchés