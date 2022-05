Quentin DUFOSSÉ

Ayant terminé ma formation de Master chef de projet informatique international de l’ESAIP de Dijon, je recherche un emploie dans le domaine de la chefferie de projet informatique.



Je souhaite si possible rester en bourgogne qui est une région qui me plait.



J’ai de solides connaissances en informatique et j'ai développé une bonne capacité à l’apprentissage des différents langages de programmation. Mes différents stages m'ont montré l'importance d’une communication efficace avec les clients. Je suis réfléchi, calme et tenace dans mon travail. De plus, j’ai de bonnes connaissances concernant le suivi et la gestion d’un projet.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

SQL

Personal Home Page

Microsoft Excel

Merise Methodology

JavaScript

Java

HTML

Framework

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Adobe Photoshop