Quentin DUJOUR

Titulaire d’un BTS SCBH (système constructif bois de l’habitat) en apprentissage par alternance à l’école supérieure du bois de Nantes en 2013. J’ai décidé de continuer par la voie de l’apprentissage afin de pouvoir gagner en pratique et expérience professionnelle. Sur les années 2014 et 2015, j’ai acquis un CAP Charpente (2014) et un CAP Menuisier Fabriquant (juin 2015). Ensuite j'ai conforté mon expérience de chantier en faisant de l'intérim sur Bordeaux (2016), puis j'ai intégré un poste de dessinateur maison individuelle sur un mois avant de recevoir une proposition de technicien bureau d'études bois très intéressant. A ce jour j'exerce ce métier depuis 3 ans chez Imabois (47) groupe Amibois.



Actuellement je recherche au intégrer un poste de concepteur dessinateur en architecture, l'idée de créer et concevoir un habitat (plutôt bois) me passionne depuis toujours. Avec mon bagage technique et ma créativité je pense être près à pouvoir intégrer un poste comme celui ci.



Je reste disponible pour en discuter plus longuement.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Google Sketchup

AutoCAD

Cadwork