Quentin DUPORT

Bonjour,



Je suis un jeune réalisateur, monteur et également technicien audiovisuel pour une web-TV de courses hippiques.



J'ai commencé à réaliser en faisant des clips vidéos pour mes amis musiciens. Etant passionné par le 7ème art, j'ai suivi cette vocation en étudiant à l'EICAR pendant 3 ans où j'ai pu m'améliorer dans le domaine technique et artistique. J'ai également eu la chance de réaliser un court-métrage en RED à la fin de mon cursus. Celui-ci rend hommage au groupe de rap IAM en utilisant la chanson "Demain, c'est loin".



Après ces études, j'ai décidé de faire un séjour linguistique à Oxford, en Angleterre. Lors de cette "année sabbatique", j'ai pu améliorer mon anglais et rencontrer de jeunes étudiants de nations totalement différentes, ce qui m'a donné le goût de voyager.



En rentrant en France, je me suis consacré à une carrière de technicien audiovisuel afin d'avoir une situation plus stable mais je continue de travailler sur des projets vidéos à côté de ma fonction principale.



Tout en poursuivant mon rêve de réalisateur, je continue de progresser dans le domaine du broadcast.



Mes compétences :

Final Cut Pro

Câblage

Blackmagic ATEM

Adobe Premiere