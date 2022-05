Quentin ELLOW

Je suis actuellement en Licence Professionnelle Communication Multi-media d’un an à l’IAE - Université Lyon III, et en alternance en tant que Chef de Publicité Digital Junior au sein de la régie publicitaire Chapcom Média en charge de plusieurs supports digitaux



Après avoir réalisé plusieurs stages tout au long de mon BTS, j’ai pu découvrir et vivre deux métiers de la communication : commercial et créatif.

Ces expériences professionnelles ont confirmé mon intérêt et mes compétences dans le domaine de la communication stratégique.

Cependant le fait d’avoir été au sein d’un service créatif d’une grande agence, m’a permis d’enrichir ma sensibilité à la création et aux tendances artistiques.



En combinant ces deux facettes - stratégie commerciale et stratégie créative - je suis aujourd’hui apte à avoir une vision 360° de la communication.



http://ellowquentin.tumblr.com/



• Être force de proposition

• Capacité de prise de décision stratégique

• Elaborer une stratégie de communication (définition de la cible, axes de

communication, la teneur du message, etc.)

• Rédaction de notes de recommandation, de copy stratégy, briefs & briefs créatifs

• Assurer le suivi de la réalisation de campagne ainsi que le suivi du budget

• Capacité d’analyser la culture de la marque, ses liens avec les

consommateurs & analyser la stratégie des marques afin d’enrichir la réflexion créative

• Capacité d’effectuer des analyses stratégiques afin d’enrichir la réflexion en amont et en aval

• Assurer la réalisation des actions de campagne en relation avec le(s) client(s)



Mes compétences :

Plan de communication

Planning stratégique

Photoshop

Marketing opérationnel

Conception

Opération promotionnelle

Buzz marketing

Marketing direct

Indesign CS5

Gestion de projet

Chaîne graphique

Plan média

Brand content

Publicité

Communication

Stratégie de communication

Social

PAO