Quentin FAGES

Sociable-Dynamique-Polyvalent-Sens de l'écoute

Diplômé d'un master en Ergonomie des Activités Physiques, Ingénierie et Conception de Produits, j'ai choisi cette formation car étant passionné de sport, je souhaitais mêler le côté sportif avec le monde scientifique de l'ingénierie et des sciences de la vie. Je suis très motivé pour travailler dans la recherche et le développement de matériels sportifs, loisirs et santé.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de projet

Brainstorming

Ergonomie

Solidworks, ANSYS, Open Stat, VBA

R&D

Labview