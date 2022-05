Quentin FERRAND

Fort de mon expérience variée dans différents domaines tel que la sécurité privée, la logistique et le funéraire, j'ai saisi une nouvelle opportunité professionnelle, accessible à tous et ceci en parallèle de mon activité principale de thanatopracteur.



J'accompagne les personnes désireuses d'avoir un complément de revenus, voir d'effectuer une reconversion professionnelle, tout en améliorant leur capital santé en travaillant dans les domaines du bien-être, de la nutrition, de la forme et du sport.



Cette solution clé en main permet de prendre son indépendance professionnelle, reprendre le contrôle de son quotidien et d'avoir plus de temps pour soi et son entourage, en obtenant la qualité que l'on souhaite.



Et vous, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre avenir ?



#télétravail #recrutement #opportunité #bien-être #entrepreneuriat #ComplémentDeRevenus #ReconversionProfessionnelle #DéveloppementPersonnel #vente