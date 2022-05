Je me présente Quentin FERRER, j'ai 26 ans,je suis Junior Informatique et Système d'information. Je suis un garçon autonome avec une joie de vivre.



Passionné d'informatique, j'apprécie beaucoup la puissance du monde du développement, je suis très attiré par ce qu'il entoure comme le Business Intelligence et le Management.



Intéressé par la Philosophie, j'inclus ma passion dans ma vie personnel autant que professionnel. J'aime concevoir des applications des programmes en maîtrisant chaque partie qui le constitue.



Pour moi analyser un mécanisme un problème, un programme et comprendre l'origine de son fonctionnement permet de maîtriser son présent et anticiper ses évolutions futures.



Mes compétences :

JavaScript

Java EE

C# - WPF ASP.NET Windows Phone 8.1 & Windows 8.1

Méthode agile

SQL

Business Intelligence

Angular Js