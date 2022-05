Quentin FILY

Suite à mes études en stratégie digitale, j'ai intégrer l'agence Mediaveille en 2015. Mes compétences sont variées : community management, communication digitale, webmarketing, analyse de flux, analyse de trafic, analyse de performance, SEO....

Curieux et et force de proposition, j'espère pouvoir m'orienter vers le métier de consultant webmarketing, pour partager mes compétences avec différentes structures, et orienter les entreprises dans leur projets digitaux.



Mes compétences :

Bière (j'aime bien)

Search Console

Google analytics

Référencement naturel

La guitare de type électrique

OMR

Kaamelott

SEO

Microsoft Excel