Quentin FRENOY

Homme dynamique près à s'investir dans mon métier avec rigueur et sérieux.

J'aime accepter et relever avec un respect pour mon emploi et mes collègues.

Mon atout majeur est ma compréhension et capacités à rester calme en toute situations.

Je suis une personne agréables qui vit par son ambitions.

L'écriture est mon plaisir ma passions, la vie est mon inspiration, la communication la cerise sur le gâteaux



Mes compétences :

Excel

Microsoft office

Gantt project

X-relais

Magelis

Siemens

Dessins

Ecriture