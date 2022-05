Quentin FROMENT

Fort de mes compétences pluridisciplinaires (ingénieur et exécutive MBA) et d'un profil d'entrepreneur, je consacre mon temps au développement d'affaires.

Fort de multiples créations ou développements d'entreprises, dans des secteurs variés : l'industrie, l'énergie, les services et plus récent le digital, j'ai acquis une ouverture d'esprit professionnel large.

Je recherche maintenant un nouveau projet à développer dans lequel je pourrai rejoindre l'équipe de direction.

Mon expérience de vie à l'étranger me permettrait également d'être un appui pour des développements internationaux.



Mes compétences :

Bois

Construction

Golf

Photovoltaïque

Gestion de projet

Management