Quentin GASPAROTTO

Je suis actuellement étudiant à Epitech Bordeaux, école d'informatique délivrant un titre d'expert dans les technologies de l'information.

Lors de la première année, nous voyons la base de la programmation avec le langage C au travers de "Piscine" (période d'apprentissage condensée et intensive), ainsi qu'au travers de projet et mini-projet tout au long de l'année.

Lors de la deuxième année, nous passons sur du langage C avancé ainsi que sur du C++ pour nous permettre d'acquérir des notions de programmation orienté objet.

Cette formation n'a pas qu'un but pratique. Apprendre 2 langages en 2 ans ne relève aucunement de l'exceptionnel. Cependant elle nous enseigne les fondements de la programmation, qu'elle soit procédurale ou objet. Cela nous permet de nous adapter à n'importe qu'elle situation professionnelle.

Lors du premier stage que j'ai effectué, j'ai travaillé sur une plateforme internet de financement participatif en PHP, HTML, CSS, MySQL. Langages que je n'avais que peu approché.

J'ai même eu à migrer la plateforme sous le framework Symfony2 sans même en avoir entendu parler jusque là.

J'ai donc dû m'auto-former au framework et construire tout le schéma de données, ainsi que les routes et le système back-end.

Si je devais me résumer en une phrase aujourd'hui je dirais que ma formation me permet de m'adapter à n'importe qu'elle situation professionnelle, surmontée par une formation parallèle de pédagogue, me fait me sentir capable de gérer une équipe même si certains membres ont un retard technique.



Mes compétences :

SQL

Twig

CSS 3

Conception UML

Bootstrap

HTML 5

PhpMyAdmin

PHP

C++

Symfony2

Langage objet

C