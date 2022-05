Quentin GENDRY

Elève du conservatoire de Musique de Malesherbes depuis 11 ans, avec obtention des diplômes de niveau et la préparation du DEM (Diplôme d’Études Musicales).

J'ai fais de la scène et studio avec plusieurs groupes de style différent: Rock progressif, rock pop, pop, blues.

Je donne des cours pédagogique de musique auprès des adultes et enfants.

Je Prépare et élabore des cours de musique, en m'adaptant au niveau, choix du support, vos objectif et du registre musical en fonction de l’élèves.

Passionné, je suis un jeune homme motivé, dynamique, accueillant, j’ai le sens de l’organisation et de la responsabilité.

Je suis très patient et compréhensible, je vous accompagne selon vos objectif et envie musicale.

Travailler dans la musique est avant tout un plaisir !

Je donne des cours de batterie à des enfants et adultes et voir les élèves progresser et s'amuser dans la musique est un plaisir et une satisfaction pour moi comme pour eux.



Ma méthode pédagogique:Je donne des cours de batterie en s’appuyant sur les livres de méthodes que moi même j'ai étudié.

je crée aussi des exercices et partitions qui apportent un plus, selon le niveau, l'envie de l'élève mais aussi le temps d'acquisition des livres de méthodes.

Mes cours propose le travail des postures et des gestes fondamentaux, le solfège( selon l'envie de l'élève), le solfège rythmique, les bases rythmique, le jeu, la lecture et le déchiffrage des partitions batterie, le développement de l'oreille musicale et un apport de culture musicale.

Je ramène aussi des percussions pour accompagner et partager le plaisir de jouer ensemble.

Puis le débriefing de fin cours et remise des exercices à effectuer prochainement.





Mes compétences :

Batterie

Musique

Professeur de musique