Quentin GLAYAT

Bienvenu(e) sur mon profil ViadeO.



Étudiant en 2eme année à l'IUT Informatique des Cézeaux à Clermont-Ferrand, Je suis actuellement à la recherche d'un stage d'une durée de 8 à 12 semaines pouvant commencer d'Avril à mi-juin. Je suis titulaire du Permis B, je peux donc me déplacer librement et ayant réalisé une grand majorité de ma formation à distance, je suis accoutumé au travaille en distanciel.



Je suis dynamique, intéressé et ferrait mon maximum pour pouvoir devenir un membre important au sein d'une équipe.



Au fil de mes études, j'ai acquis un certain nombre de connaissances et ai eu l'occasion de les mettre en pratique à travers divers projets. Parmi eux la réalisation de sites web via l'utilisation du langage HTML/CSS, Bootstrap, PHP, Javascript ou bien encore la création d'une application en XAML, C#.

J'ai également travaillé sur divers programmes en allant de Python, Scilab au Ruby et SQL.



Vous pouvez me contacter par

-> téléphone au +336 31 84 26 08

-> par le mail suivant: qglayat@gmail.com