Quentin GOÏTO

Titulaire d'une licence Professionnelle en Comptabilité Adit et Contrôle de Gestion je garantis ma ferme volonté et mon entière disponibilité quant à l’exécution des tâches entrant dans les domaines de la Comptabilité, du Contrôle de gestion, de l’Audit comptable et financier, des Finances et du Management d’entreprise en général.

Libre de tout engagement et jouissant d’une bonne santé, d’une bonne moralité et d’une parfaite

intégrité...



Mes compétences :

Power point

Perfecto

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Excel

Paint

Généralité

Internet