Quentin GORON

Mon contrat VIE chez ALSTOM Transport se terminant fin Juin 2012, je suis actuellement à la recherche d'un poste en Chine, de préférence à Shanghai.



Je possède, de par mes différentes expériences professionnelles, une très bonne connaissance du monde ferroviaire et de ses enjeux. Ce domaine, qui fait de plus en plus appel à des technologies de pointe, m'intéresse tour particulièrement de part sa très forte capacité d'innovation.



En 2008, mon stage de fin d'études à la SNCF a confirmé mon attrait pour le domaine des transports, et particulièrement le ferroviaire. J'ai pris en charge le développement d'un nouveau module de signalisation ferroviaire, et ai conduit ce projet dans son ensemble. J'ai fait preuve de créativité mais aussi de beaucoup de rigueur afin de proposer une solution à la fois viable et innovante.



A la suite de ce stage, j'ai décliné une offre d'emploi SNCF afin de consacrer une année à un projet associatif : j'ai créé avec deux camarades de promotion l'association Planète Jeunesse, et nous sommes partis à la rencontre de jeunes qui, au niveau local, s'impliquaient dans différents projets associatifs. Le site Internet que nous avons créé (www.planete-jeunesse.fr) regroupe tous les reportages que nous avons réalisé durant cette période. Cette expérience unique a été très formatrice sur bien des aspects, de la concrétisation d'un projet qui me tenait à coeur à l'expérience humaine inédite.



En 2010, j'ai rejoint de groupe ALSTOM Transport et suis parti en Chine dans le cadre d'un VIE. J'ai travaillé sur le projet de locomotives CoCo en tant qu'ingénieur test et mise en service. J'ai beaucoup appris au cours de cette mission, tant au niveau technique qu'au niveau humain : travailler dans un contexte international est une expérience très enrichissante, mais qui requiert des qualités telles que la rigueur dans le travail et une bonne capacité à communiquer. Cette expérience à par ailleurs confirmé mon goût à vivre et travailler dans ce pays.



Spécialités

Recherche et développement, R&D, SAV, service après vente, troubleshooting, intégration, test, mise en service, commissioning



Mes compétences :

Aeronautics

C language

computer

Computer Programming

Computer science

Développement logiciel

Energy

Engineering

Intégration

Investigations

Programming

Railways

Transportation

Troubleshooting

Validation