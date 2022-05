Quentin GOUÉDARD

Jardinier depuis mon enfance, j'ai toujours été attiré par le végétal et sa culture. J'ai sans cesse été amené à fabriquer de mes mains les choses dont j'avais envie dans le jardin. Je suis donc paysagiste par nature et envisage de faire de ce que j'aime mon métier.

J'apprécie beaucoup les activités relatives au bureau d'études, mais je ne peux me passer des celles exercées au sein des espaces extérieurs. Le poste qui me conviendrait donc le mieux est celui du Conducteur de travaux. Je souhaiterais intégrer une entreprise de travaux en aménagement paysagers pour faire le lien entre les membres du bureau d'études et les équipes de terrain.



Mes compétences :

AutoCAD

Connaissance des techniques horticoles

Adobe InDesign CS6

Techniques d'aménagement paysager

Conception paysagère

Microsoft Office 2007

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Bricolage