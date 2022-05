Quentin GRAEBLING

Depuis très jeune, j'ai toujours baigné dans le milieu du spectacle et plus particulièrement dans les techniques du son.

Diplomé d'un BAC Scientifique, d'un BTS Audiovisuel et d'une Licence Professionnelle en Acoustique, j'ai pu explorer plusieurs domaines.

Après avoir travaillé comme intermittent dans plusieurs structures (théâtre, salle de musique actuelle, salle polyvalente) et comme technicien en bureau d'étude acoustique, je me suis dirigé dans le milieu radiophonique.

J'ai choisi d'intégrer France Bleu, le réseau de radios locales de Radio France.



En tant qu'opérateur du son, je suis chargé de la mise en onde des programmes en direct, de la production de sujets sonores et de publicités. Les émissions en extérieur et la captation audio et vidéo de formations musicales font aussi parties de mes missions. Je peux aussi être amené a effectuer des missions de maintenance matérielle de premier niveau.



Ayant des notions de programmation informatique, j'essaie toujours de mettre à profit le maximum de mes compétences pour développer des outils répondant aux problématiques du quotidien.



Mes compétences :

CADNAA

CATT Acoustic

Montage audio

Codec Audio

OpenOffice

Labview

Visual Basic for Applications

Microsoft Office

Final Cut Pro

Adobe Premiere

Cubase

Python

Sonorisation

Mixage audio

Athos

Nétia

Pro Tools

Eclairage

Prise de vue vidéo

Post production

Prise de son