Quentin GRANDGEORGE

Vous cherchez un commercial polyvalent sachant s'adapter rapidement à un environnement professionnel nécessitant autonomie et prise d'initiatives ? Je suis à la recherche d'un stage de première année d'Ecole de Commerce en programme Grandes Ecoles de Mai à Juillet 2015.



Diplômé d'un DUT Techniques de Commercialisation, je suis actuellement en première année à l'ESC Rennes School of Business. J'y approfondie mes connaissances en Marketing, Communication, Droit, etc.



En tant que Vice-Président du BDE de l'ESC Rennes, je m'investi pleinement au sein d'une des association centrale de l'ESC qu'est le Bureau des Etudiants. La vie associative, occupant une place importante dans mon école, me permet d'appliquer mes connaissances ainsi que les techniques du management qui me sont enseignées.



En outre mes diverses expériences, et notamment dans le domaine de la restauration (ou j'ai pu occuper des postes à responsabilité) m'ont apporté rigueur, esprit d'initiative et ma créativité. Elles m’ont également permis d’améliorer mon relationnel et mon aptitude à travailler en équipe. Je suis donc capable de m’intégrer rapidement au sein de structures variées, imposant un rythme de travail soutenu et une implication forte



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sphinx

Internet

Microsoft PowerPoint