Quentin GREMAUX

Depuis longtemps passionné par tous les types d’images je me lance aujourd’hui dans la création graphique et web.



Débutant dans ce domaine, ma formation, ma culture et mes expériences autour de la création d’images m’assurent un socle solide pour construire ce nouveau projet.

Ma pratique de la vente de produits de luxe m’a permis d’acquérir un sens pointu du service et de la relation client.



J’aime travailler en équipe. Je suis à l’écoute, patient, méticuleux et persévérant.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Joomla

Wordpress

SEO

Photographie

Prise de vues

Base des codes HTML et CSS