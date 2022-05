Quentin Greugny, après avoir fait un DUT en Gestion Logistique et Transport, j'ai voulu poursuivre vers une licence qui me donnerai l'occasion de me spécialiser dans le monde des achats. Durant mes études, j'ai découvert de par mes stages en entreprise des milieux différents et des univers bien opposés, ce qui m'a permis d'apprendre au contact de chacun. En effet en 1ère année j'ai réalisé mon stage au sein d'une entreprise pharmaceutique ( Merck Santé) dans laquelle j'ai pu travailler en logistique de production et de stockage. En 2ème année j'ai intégré le service logistique de l'univers culture du magasin Carrefour de Saran, où j'ai pu découvrir la partie commerciale de mon programme d'étude. Enfin en 3ème année, j'ai effectué mon stage au sein du service achat des biens immobiliers du groupe La Poste, dans lequel j'ai passé la moitié de mon temps sur Orléans et l'autre moitié sur Paris, j'y ai découvert la négociation de contrat et la rédaction d'appel d'offre pour le marché public.



9 ans en tant qu'exploitant transport chez le leader français de la distribution de matériaux de construction, POINT P. D'abord sur Chartres puis au siège social de la région centre à Orléans, j'ai pour mission d'organiser et de planifier dans un souci d'optimisation et de rentabilité, les livraisons clients au départ de nos agences. De part mon poste et de part la taille géographique de la région centre POINT P, j'ai pu avoir divers secteur à m'occuper et bon nombre de départements ( 45,28,77,89,18,03,63,41).

Aujourd’hui je suis Responsable Transports de 4 departements (45,18,36,58) j’ai en charge 35 conducteurs et 2 exploitants, pour un chiffre d’affaire livré de 28 millions d’euros. La maitrise des coûts et du budget sont essentiel à la reussite de l’entreprise. L’accompagnement des chauffeurs en matiere de securité est indispensable.



En dehors du monde professionnel, je pratique depuis l'âge de 5 ans le football au niveau régional. Depuis près d'un an maintenant je me suis lancé en parallèle dans le futsal, qui se développe de plus en plus dans notre région.

Le sport me permet de garder la tête sur les épaules et de décompresser. J'ai d'ailleurs été l'un des fondateurs et le 1er président de l'association EUROSPORTS-CHARTRES, qui a pour mission d'organiser des rencontres sportives et culturelles entre les étudiants des villes jumelées à Chartres ( Organisation d'une rencontre en Angleterre à Chichester en 2006 pendant 1 semaine et participation à celle de Evora au Portugal en 2007).



Mes compétences :

organisé

responsable