Quentin GROYER

Après 4 années d'études dans le commerce, mon objectif est maintenant de mettre à profits mes acquis professionnels afin de me permettre d'évoluer au sein d'une entreprise.



Dynamique et motivé je souhaite mettre toute les chances de mon côté pour réussir ma vie professionnelle. plusieurs expérience professionnelles m'ont permis de débuter le développement de mes compétences, c'est pourquoi, un emploi m'aiderait à repousser mes limites et à toujours donner le meilleur de moi même.



Mes compétences :

Persévérance

Autonomie

Argumentaire de Vente

Développement personnel

Merchandising

Dynamique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet