Quentin GUICHAOUA

Madame, Monsieur,



Ayant obtenu mon BTS SIO option SLAM, je souhaite poursuivre mes études en tant que concepteur/développeur informatique. Disponible immédiatement, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour une durée de 12 mois minimum.



Je suis à la recherche d'une entreprise qui représenterai pour moi une très grande opportunité de m'ouvrir au domaine du développement. Passionné par l’informatique, je souhaite maintenant me former dans ce domaine pour y travailler dans le long terme.



J'ai été accepté à suivre la formation de Concepteur Développeur Informatique spécialité Mobile chez EFREI. J’ai choisi cette formation en alternance, sur une durée de 12 mois minimum, car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l'obtention future de mon diplôme et la construction de mon début de carrière. En alliant cours théoriques et pratiques je serai très opérationnel et compétent pour remplir toutes les missions que vous pourriez me confier. Le rythme de mon alternance étant de 3 jours en entreprise et 2 jours à l’école.



Curieux et motivé, je suis déterminé à me former rapidement et efficacement, et je suis prêt à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Si vous le souhaitez, c'est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations au cours d'un entretien.



M. GUICHAOUA Quentin



Mes compétences :

R&D

Microsoft Windows 2000 Server

MySQL

MVVM

SQL

Personal Home Page

XAML

Cascading Style Sheets

Lua

Microsoft C-SHARP

Microsoft Excel

Microsoft Visual Studio 2017

Microsoft Word

Python Programming

XML

Bootstrap

JavaScript