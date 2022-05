Quentin GUILBERT

Ingénieur Energéticien :

-Assure les missions d’accompagnement auprès des Maitres d’Ouvrages dans le cadre de certifications énergétiques et/ou environnementales : H&E, HQE, BEPOS, Passiv’Haus.

-Assure le rôle de consultant énergie et environnement au sein des équipes de Maitrise d’œuvre, Conception Réalisation, CREM.

-Réalise les études énergétiques ; RT2012, RTexisant, Passiv’Haus, Simulation Energétique Dynamique.

-Mène les audits énergétiques des bâtiments résidentiels et tertiaires.

-Expertise en perméabilité à l’air de l’enveloppe du bâtiment et réalisation de mesures d’infiltrométrie et thermographies.

-Expertise du phénomène de risques de condensation et transferts hygrothermiques à travers les parois.

-Suivi des travaux d’exécution sur les aspects énergétiques et environnementaux.



Ingénieur Environnement :

-Assure les missions complètes d’AMO HQE, de la programmation à l’exploitation

-Réalise les études environnementales : FLJ, Bilan Carbone, Analyse du Cycle de Vie, STD

-Réalise les analyses de cycles de vie et des impacts environnementaux des matériaux et des bâtiments



Commissionning :

-Assure les missions de commissionning dans le cadre du suivi des performances énergétiques de l’ouvrage en exploitation.

-Analyse les pièces écrites et plans pour l’intégration des moyens d’une exploitation maitrisée

-Rédige la garantie de résultat énergétique dans le cadre d’un engagement sur les consommations



Intervenant auprès des étudiants ingénieurs (ITII – Evreux (27))



Mes compétences :

Simulation thermique dynamique

BET HQE

Etudes thermiques (RT2012, PHPP)

Certifications HQE, H&E, Label Batiment Biosourcé

Audits énergétiques

Mesureur en infiltrométrie

AMO HQE