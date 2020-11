Travaillant depuis plusieurs années dans la logistique, j'ai pu acquérir une expérience forte dans le domaine :



-Réception de la marchandise

-Mise en stock de la marchandise

-Expédition de la marchandise via un réseau interne ou externe à l'entreprise

-Notion du temps et de travail à finir

-Sens de l'organisation

-Respect des procédure d'hygiène et de qualité

-Entraide et travail d'équipe

-Maitrise de l'informatique embarqué

-Conduite de chariot de manutention (caces 1-2-3-5)