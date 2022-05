Quentin GUILLOIT

Formation :



2006 à 2013 Formation continue : L’Acoustics, Yamaha, INA « ingénierie de la diffusion sonore »

2004 à 2006 Diplôme de technicien son et programmeur midi à l’ITEMM au Mans

2001 à 2003 Brevet de Technicien des métiers de la Musique (BAC à St Quay Portrieux)



Formation musicale :



2005 Certificats de fin d’Etude au Conservatoire en trompette et formation musicale

Depuis 1993 Pratique de la trompette

1990 à 2006 Etudes au Conservatoire de St Malo (Orchestre, Big Band, Quintet jazz, Ensemble de Cuivre)

Nombreux stages musicaux (Dinard, Quimper, Limoges …)





Mes compétences :

• Bonne maitrise de l’outil informatique MAC ou PC

• Bonnes connaissances en vidéo : montage, connect

• SSIAP 1 (à niveau) et SST (à niveau) et Formatio

• Habilitation électrique BRH1V (à niveau)

• Autorisation de conduite de plate-forme élévatri

• Habilitation Accroche Levage de charges pour les

• Permis CASES (type 3)