Quentin GUISTI

Agé de 20 ans, je suis étudiant en 3ème année de gestion d'entreprise au sein de l'université Montpellier Management et, dans le cadre de ma formation, je suis à la recherche d'un stage professionnel de 6 semaines à compter du 15 avril 2019.



D'un naturel organisé et dynamique, je maîtrise l'outil informatique et possède de bonnes capacités d'adaptation et une forte polyvalence.



Ce stage pratique me permettrait d'enrichir mes connaissances et d'acquérir une expérience concrète du milieu professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Office

Notions en language SQL/SGBD

Notions en management des entreprises

Notions en gestion des ressources humaines

Dessin et peinture

Comptabilité générale

Droit commercial

Droit du travail