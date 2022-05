Quentin GUMIAUX

Après six années passées au GARAC ponctuées d'un BTS en conception et réalisation de carrosserie j'ai, au cours de mes différentes expériences, eu l'opportunité d'évoluer dans divers secteurs d'activités en tant que projeteur CAO.





Concevoir en vue de créer ou d'améliorer un outils ou une pièce représente pour moi une expérience enrichissante et gratifiante. Voir dans la rue un véhicule auquel on a participé à la conception ou dans une cuisine une presse à huile qu'on a amélioré me procure tous les jours un peu plus de satisfaction.



Mes compétences :

Solid Works

Open office

Autocad 2D

Microsoft office

CATIAV5

Enovia VPM