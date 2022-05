Quentin HERVIEU

Notre métier chez METSYS est de vous apporter l'expertise attendue tout au long de vos projets informatiques. Des phases d'audit ou de conception, jusqu'à la réalisation et le support, sur l'ensembles des technologies MICROSOFT et de l'écosystème qui s'articule autour de cet acteur.



METSYS se positionne sur le marché comme un intégrateur de solutions d’infrastructure à forte valeur ajoutée. Partenaire des plus grands éditeurs et constructeurs, METSYS conseille ses clients tout au long de leurs projets, de la phase de conception à la phase de réalisation ou même de support. Le maintien du niveau d'expertise est assuré à la fois par une formation permanente des collaborateurs, un renouvellement régulier de leurs certifications, leur participation active aux programmes d'introduction aux nouvelles technologies et par des liens étroits avec Microsoft. Dès sa création, METSYS a obtenu l'agrément Microsoft Gold Partner, qui démontre l'expertise dans la mise en oeuvre de leurs solutions.



