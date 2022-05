Quentin HOUALET

Madame, Monsieur,



Actuellement en formation initiale en BTS Assistant de Manager à l’Ecole Supérieures des Pays de La Loire, je vous soumets ma candidature étant donné que la réalisation de ma formation en alternance serait un véritable atout supplémentaire à mon cursus. En effet, c’est pour moi un moyen d’être formé efficacement.



Souhaitant travailler dans les domaines des ressources humaines, de la gestion administrative et de la communication au service du personnel d’encadrement, le programme que le BTS Assistant de Manager me propose durant ces deux ans me permettra d’atteindre mon objectif professionnel. Je pourrai alors, perfectionner mes compétences relationnelles, organisationnelles, et administratives. De plus, je souhaite à la suite de mon BTS, poursuivre mon parcours professionnel, avec un Bachelor Business Manager.



Je possède les qualités nécessaires pour réussir. Je suis prêt à m’investir totalement dans cette formation. Mon sens des relations humaines, mon dynamisme, ma disponibilité et mon autonomie sont des réels atouts qui me seront utiles dans le domaine des ressources humaines. Mon organisation et ma combativité sont facilitées par ma passion pour le sport. Ainsi, je serais donc vraiment intéressé de pouvoir employer mes compétences au sein de votre entreprise.



En espérant que ma candidature saura retenir votre attention, je reste à votre disposition pour un éventuel entretien, afin de vous montrer ma détermination et vous présenter plus en avant mes ambitions professionnelles.



HOUALET Quentin



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access